Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💉 Депутати - антивакцинатори 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві похолодає: прогноз погоди на 6 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 листопада, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протягом дня у столиці України опадів не очікується
У порівнянні з попереднім днем, температура у Києві буде нижчою/Колаж: Сьогодні
У порівнянні з попереднім днем, температура у Києві буде нижчою/Колаж: Сьогодні

У суботу, 6 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність. Вже незабаром в Україні може випасти сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

У столиці України упродовж дня очікується 10-12 градусів тепла. Вітер — західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Реклама

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи, і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня
Щоденник незалежності 🇺🇦

5 листопада 1991. Верховна Рада України ухвалила закон України «Про пенсійне забезпечення»...

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти