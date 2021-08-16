У Києві поліцейський більше чотирьох років не ходив на роботу, але отримував зарплату

Коп не виконував свої службові обов'язки та проживав у іншому місті

Чоловік з жовтня 2016 року по грудень 2019 року отримував фейкові виплати / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві поліцейський протягом чотирьох років не ходив на роботу й не виконував службових обов’язків, але отримував зарплатню. Раніше у Києві фіктивні заплати виплачували медикам.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Виявилось, що працівник одного з управлінь ГУНП у місті Києві вступив у змову зі своїм безпосереднім керівником, який виступав пособником у вказаному злочині.

Він з жовтня 2016 року по грудень 2019 року отримував зарплату, проте не працював у відділі поліції, а взалі проживав у Львові. А його керівник всіма можливими методами укривав від керівництва факт відсутності свого підлеглого на роботі.

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В результаті державі завдано збитків, на суму близько 400 000 грн.

"13.08.2021 повідомлено про підозру двом колишнім працівникам столичного управління поліції за фактами привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах ( ч. 4 ст. 191 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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