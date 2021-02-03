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У Києві поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі через протести

3 лютого, 10:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій

У Києві поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі столиці.

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Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції в Telegram.

Під час проведення запланованих акцій поліція заступила на чергування в посиленому режимі.

"Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема, під будівлею Верховної Ради України і Кабінетом Міністрів України", – йдеться в повідомленні.

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Саме тому можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тому автомобілістів просять завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Так, в 2019 році "112" тимчасово позбавлявся ліцензії за рішенням Нацради з телерадіомовлення.

Раніше ми писали про протести підприємців – дивіться відео:

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Джерело: Сьогодні

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