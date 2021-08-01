У Києві напівгола дівчина танцювала на "пілоні" перед нацгвардійцями – відео

Дівчина в чорній білизні і черевиках танцювала Pole Dance перед трьома копами на вулиці

У столиці дівчина здивувала копів напівголою танцем. Колаж "Сьогодні"

У центрі Києва дівчина в одній нижній білизні станцювала перед українськими правоохоронцями. Замість жердини танцівниця використовувала дорожній знак.

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Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Київське чтиво".

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Інцидент трапився на вулиці Заньковецької, недалеко від метро "Хрещатик". На записі видно, як дівчина в чорній білизні і черевиках виконувала танець, схожий на Pole Dance. А троє нацгвардійців спостерігали за тим, що відбувається.

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Однак на відео потрапив тільки кінець танцю – як дівчина крутилася на "жердині", після чого взяла з дороги свої речі і почала одягатися.

"Що тільки не побачиш на вулицях столиці. Нацгвардійці оцінили", – написали під відео.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва гуляла напівгола дівчина. Вона спокійно походжала по дорозі на Троєщині, робила гімнастику і кидалася медичною маскою.

Крім того, у Донецькій області гола жінка ходила по проїжджій частині. Місцеву жительку зупинили поліцейські і змусили одягнутися.