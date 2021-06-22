У Києві попрощалися з блогером і військовим медиком Гірким Луком (фото)

Святослав Волков (Носов) популярний письменник, блогер, волонтер і військовий медик – він працював під псевдонімом

Прощання з Гірким Луком на Майдані Незалежності. Фото: Олександр Рудоманов / LB

Нещодавно помер військовий медик і популярний блогер Святослав Волков (Носов), більш відомий під псевдонімом Гіркий Лук. Сьогодні, 22 червня, на Майдані Незалежності пройшло прощання, на якому зібралося близько сотні людей.

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Про це повідомляє сайт LB.

Серед тих, хто прийшов попрощатися виявився і екс-нардеп Борислав Береза.

Прощання з Гірким Луком на Майдані Незалежності. Фото: Олександр Рудоманов / LB

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Відзначимо, що за інформацією ЗМІ, у блогера відмовили нирки.

Прощання з Гірким Луком на Майдані Незалежності. Фото: Олександр Рудоманов / LB

Точна інформація про причини смерті невідома.

Чим відомий Святослав Волков (Носов)

Святослав Волков (Носов) відомий блогом в Живому Журналі, який заснував після початку війни. У ньому він висміював політику Росії стосовно України. Він також брав участь у волонтерському русі, був військовим медиком на фронті.

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Повідомлення Волкова викликали звинувачення в русофобії в його адресу з боку деяких російських видань.

Стало відомо, що зараз готується до друку книга блогера, написана за результатами його досліджень для громадських організацій, що займаються торгівлею людьми.

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Раніше ми писали, що помер хореограф Григорій Чапкіс. З ним попрощалися в Національній філармонії України.

Від самого початку церемонія прощання повинна була проходити в Клубі Кабінету міністрів, однак незадовго до заходу стало відомо, що його перенесли до філармонії.