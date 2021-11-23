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У Києві пішов перший сніг! Синоптики попередили про небезпеку (відео)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
23 листопада, 12:37
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Перший сніг у столиці виявився дрібним, а через це його важко розглянути
У столиці вже йде перший сніг / Колаж "Сьогодні"
У столиці вже йде перший сніг / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 23 листопада, у Києві синоптики обіцяють сніг. У деяких районах столиці він уже йде. Також синоптики попереджають, що такі осаки можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Подробиці

"Сніг, окрім красивої романтичної картинки, може одразу ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах. Подбайте вже зараз про способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи або дружніх посиденьок", – уточнила синоптик.

Перший сніг у Києві

У столиці на Борщагівці вже йде перший сніг. Він досить дрібний і розглянути його дуже складно.

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Якої погоди чекати цієї зими?

Прояви зими, похолодання, сніг, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

Морози можуть сягати і 25, і 30 градусів. Але в порівнянні з зимами 30-40 років тому ці морозні періоди виявляться короткочасними.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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