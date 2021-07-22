У Києві після ремонту відкрили Центральний автовокзал: як виглядає (фото)

На вокзалі також з'явився готель – він розташований на третьому поверсі будівлі

Пасажири вже користуються оновленим вокзалом. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 липня, у Києві відкрився після реконструкції Центральний автовокзал. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", перші пасажири змогли оцінити оновлену будівлю.

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На всі три поверхи вокзалу можна піднятися і спуститися на ескалаторах. Працюють каси, просторі зали очікування.

Оновлений вокзал. Фото: колаж "Сьогодні"

На вокзалі також функціонує готель, який розташований на третьому поверсі.

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Двір вокзалу. Фото: "Сьогодні"

Кияни відзначають, що після реконструкції на стінах і колонах залишилися легендарні мозаїки, які прикрашали будівлю ще з радянських часів.

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Вид зсередини. Фото: "Сьогодні"

Центральний вхід. Фото: "Сьогодні"

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" назвала "історичною" заміну ескалатора на Центральному вокзалі. Висота нового підйомника становить 6,5 м, він буде встановлений на місці діючого, зможе обслуговувати 7300 відвідувачів вокзалу за годину і працюватиме 20 годин поспіль.

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Нагадаємо, у Львові на залізничному вокзалі знайшли більш ніж півкіло ртуті. Рятувальники зібрали 610 г розлитої ртуті, речовина передали представникові Залізничної районної державної адміністрації.