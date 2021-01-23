У Києві посольство Росії підсвітили Навальним і картою Криму (фото)

У рамках акції також нагадали про інших заручників Кремля

У Києві біля посольства Росії влаштували акцію на підтримку російських протестів, спроектувавши на будівлю кілька зображень.

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Про це повідомив у Twitter головний редактор видання "Ґрати" Антон Наумлюк.

На одній з проекцій був портрет арештованого раніше в Москві опозиціонера Олексія Навального, на підтримку якого фактично і вийшли на вулиці росіяни. Під портретом розмістили заклик "Свободу Навальному".

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На іншій проекції зобразили карту Криму з написом "Свободу заручника Кремля".

Нагадаємо, 23 січня в Росії відбуваються масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту після прильоту з Німеччини.

Ми також писали, що в Санкт-Петербурзі поряд з площею Повстання, де затримували протестувальників, омонівець з усієї сили вдарив в живіт жінку, яка намагалася заступитися за затриманого.

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