У Києві збудують нову школу за 516 мільйонів: яка вона буде (фото)

Будівництво навчального закладу планують завершити до 2023 року

На ігрових та спортивних майданчиках зроблять м'яке гумове покриття / Колаж "Сьогодні"

На вулиці Лісківській у Києві збудують нову школу за 516 мільйонів. Вона буде розрахована на 1400 дітей. Побудувати навчальний заклад планують до 30 серпня 2023 року.

Про це повідомляє Київ без цензури.

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Що всередині будівлі

Нову будівлю під'єднають до всіх інженерних мереж: водопостачання, госппобутової та зливової каналізації, тепло- та електромереж, зовнішнього освітлення, мережі телефонізації та радіофікації.

У школі встановлять системи пожежної та охоронної сигналізації, оснастять харчоблок та їдальню всіма необхідними меблями та обладнанням, а також прокладуть систему повітроводів та поставлять кондиціонери.

Що буде у дворі

На ігрових та спортивних майданчиках покладуть м'яке гумове покриття, а на стадіоні – штучну траву. Територію школи обгородять парканом, засіють газони, висадять дерева та кущі.

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Як виглядатиме нова школа у Києві. Фото: Київ без цензури

Під Києвом з'являться два нові мости

У Кабміні знову заговорили про будівництво в Києві двох нових мостів через Дніпро. Вони потрібні для того, щоб розвантажити вже наявні переправи.

Влада Києва має врахувати майбутні мости у своєму генплані, виділити ділянки для будівництва, вирішити всі земельні та майнові питання.

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Де будуть мости?

У південному напрямку міст хочуть збудувати від Московського шосе до траси М-03 Київ – Харків – Довжанськ.

На північ – від вулиці Богатирської на Оболоні до вулиці Оноре де Бальзака на Троєщині.

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