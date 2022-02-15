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У Києві побудують школу за майже 546 млн гривень: коли вона запрацює

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15 лютого, 08:22
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Навчальний заклад розрахований на 1440 учнів
Будівництво навчального закладу перенесли/Фото: колаж: "Сьогодні"
Будівництво навчального закладу перенесли/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Деснянському районі Києва на вулиці Лісківській збудують нову школу. Однак не у 2023 році, як повідомлялося раніше, а у 2024 році.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Департаменті науки та освіти КМДА.

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Що відомо?

У департаменті уточнюють, що вже затверджено кошторисну документацію з будівництва нової школи на вулиці Лісківській у 24 мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі столиці.

"Загальна вартість будівельних робіт – майже 546 мільйонів гривень. Школа на вулиці Лісківській буде розрахована на 1440 учнів. Завершити будівництво цього навчального закладу плануємо у 2024 році", — повідомив у відповіді на запит сайту "Сьогодні" заступник директора департаменту науки та освіти КМДА Ілля Пасько.

Скільки витратять цього року?

Він додає, що програмою соціально-економічного розвитку на будівництво школи на Лісківській з міського бюджету цього року буде виділено 50 мільйонів гривень та майже 3 мільйони гривень на проєктні роботи.

"За умовами проєкту, буде створено сучасну установу освіти з використанням новітніх технологій для забезпечення всебічного розвитку учнів школи", — зазначили у департаменті.

Де ще будуть нові школи?

Ми поцікавилися у Департаменті освіти та науки КМДА, де ще у Києві будуть збудовані нові школи у 2022-2023 роках. Там посилаються на міську програму економічного та соціального розвитку до 2023 року.

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"Запланована реконструкція будівлі Слов'янської гімназії з надбудовою четвертого поверху на вулиці Драгоманова, 10-в та будівництво закладу загальної середньої освіти на вулиці Крушельницької (житловий масив Осокорки) у Дарницькому районі столиці", — повідомляють "Сьогодні" у Департаменті науки та освіти КМДА.

Ремонт трамвайної лінії у столиці

Киян здивувала вартість реконструкції трамвайної лінії від вулиці Милославської до Дарницького залізничного вокзалу. Її оцінили у 773,5 мільйона гривень! На лінії хочуть замінити старі рейки та тротуарні покриття, оновити покриття з розміткою та відремонтувати дощову каналізацію.

У КП "Київпастранс" сайту "Сьогодні" підтвердили, що такий проєкт реконструкції справді запланований.

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