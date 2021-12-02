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У Києві потеплішає, але буде вітряно: прогноз погоди на 2 грудня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
2 грудня, 06:30
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Цього дня у столиці опадів не прогнозують
У столиці прогнозують хмарну погоду/Колаж: Сьогодні
У столиці прогнозують хмарну погоду/Колаж: Сьогодні

У четвер, 2 грудня, у Києві очікується хмарна погода. Порівняно з попереднім вдень, морозу не буде.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Упродовж дня в столиці України опадів не очікується. Стовпчики термометрів будуть коливатися від +5 до +7 градусів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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