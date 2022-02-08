У Києві з’явилися смітники з ультразвуковим сигналом: як це працює (фото)

Комунальники отримуватимуть повідомлення про необхідність вивозу сміття

Станції "LoRaWAN" полегшать роботу комунальникам/Фото: колаж: Вечірній Київ/"Сьогодні"

У Києві встановили базові станції "LoRaWAN", щоб отримувати дані про заповненість сміттєвих баків. Нині у столиці працює 295 таких станцій.

Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

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Як розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Олег Половинко, "LoRaWAN" – це бездротова технологія зв’язку дальнього радіуса дії. Комунальні служби завдяки їй отримуватимуть повідомлення про необхідність вивозу сміття, якщо бак переповнений.

"Вони встановлені на газових трубопроводах, водопроводах, електрощитках тощо. Це дозволить підвищити ефективність та якість міських послуг", – наголосив Половинко.

Завдяки таким станціям, процеси роботи стають економнішими, оскільки сміттєвій машині не треба їздити містом, можна оптимально побудувати маршрут, заощадивши паливо та час водія.

"Також датчик інформуватиме про можливе займання в контейнері. Крім того, комунальний транспорт – це такі самі учасники заторів. Зменшивши кількість їхніх поїздок, можливо зменшити затори", – додав Олег Половинко.

Станція "LoRaWAN"/Фото: Вечірній Київ

Куди відправляють викинуті пластик та скло у Києві?

Відсортоване сміття, яке викидають кияни, потрапляє на сортувальні станції, а потім на переробку.

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Загалом у місті працюють до десятка сортувальних локацій, які розташовані на виробничих базах перевізників, або сортувальних станцій, що працюють із перевізниками відходів за договором.

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