У Києві з'явився новий дорожній знак, або Чи потрібна столиці бруківка

У Європі знайшли компроміс між бруківкою і асфальтом

У Києві про потенційно аварійні ділянки тепер попереджає новий дорожній знак – зокрема, йдеться про зміну покриття автошляху.

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Як безпечно з'їхати з асфальту на бруківку, чому від мощених доріг відмовляються у європейських країнах і якого дійшли компромісу та чи переймає іноземний досвід Україна – у репортажі Єлизавети Герасимюк.

Наприклад, крутий спуск на столичній Шовковичній, та ще й з бруківкою – випробування для водіїв. Під час ожеледиці поліцейські цю частину вулиці навіть перекривають, аби запобігти аваріям.

"Машину може занести або знести, або передню вісь або задню вісь, тому що втрачається зчеплення з дорогою", – каже Андрій Федосєєв, інструктор з безпечного кермування.

Експерти кажуть: якщо водій зміни дорожнього покриття не очікує – уникнути зіткнення складно. Краще швидкість зменшити поступово і завчасно.

"Такий яскравий перепад – людина може злякатися, почати різко гальмувати, наприклад, хтось ззаду не зреагує, може в неї врізатися", – зазначає Андрій Федосєєв.

Ділянки доріг, де асфальт переходить у бруківку – аварійно небезпечні. Шовковична – одна з вулиць столиці, де встановили новий знак, який про це попереджає водіїв.

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Дорожній знак "зміна покриття" для українських водіїв у новину. У правилах дорожнього руху він з‘явився у листопаді минулого року. І Київ – перше місто, де попереджувальний знак почали застосовувати.

"Було проведене дослідження щодо найбільш небезпечних аварійних ділянок у центрі міста. І також при виборі ділянок спиралися на звернення громадян", – розповіла Валентина Рингель, прессекретарка центру організації дорожнього руху.

Водії кажуть: ініціатива встановити попереджувальні знаки – чудова, проте легше бруківкою пересуватися не стане.

"Водіям такі знаки не потрібні, треба нові дороги. Бруківка вона не ідеально рівна, шкодиться ходова частина автомобіля. Якщо ми по місту їздимо 50-60, то треба їхати 40, а то і 35", – жаліється автовласник Володимир Гулик.

У країнах Європи знайшли компроміс, як і атмосферу старого міста зберегти, і про безпеку на дорогах подбати. Наприклад, у польському Вроцлаві бруківкою вкладена пішохідна центральна вулиця. Сусідня, якою їздять автівки – асфальтована, і лише біля трамвайних колій – камінь. Така сама ситуація і на вулицях Перемишля, в центральній частині Варшави і навіть у Відні.

"Польща, Варшава, вони давно вже відмовляються від бруківки, знімають її та кладуть нормальний асфальт. Бруківка і асфальт – це дуже різне покриття. Наприклад, бруківка збільшую дистанцію гальмівного шляху десь на 100%", – каже автоексперт Олексій Павловський.

Замінити бруківку асфальтом планували у Львові на кількох центральних вулицях із жвавим автомобільним рухом. Та містяни стали на захист бруківки, мовляв, вона візитівка міста та є частиною історичної атмосфери. Врешті асфальт постелили тільки частково – на вулиці Богдана Хмельницького. На інших, де триває реконструкція, вимощують камінням.

У Києві замінювати бруківки не планують. Тож водіїв попереджають про незручні ділянки дорожніми знаками.

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