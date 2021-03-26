У Києві з'явився пам'ятник Гоголю (фото)

Скульптура була створена ще 2008 року

У Києві на Андріївському узвозі, біля Замкової гори, з'явився пам'ятник Гоголю.

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Про це повідомляє Інтересний Київ в Facebook.

Згідно з підписом, скульптура була створена ще 2008 року скульптором Борисом Довганем як подарунок місту.

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"Як вам новий Гоголь?" – запитують у користувачів в Мережі.

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Нагадаємо, Микола Гоголь – російський прозаїк, драматург, поет, критик, публіцист, визнаний одним із класиків російської літератури. Походив зі стародавнього дворянського роду Гоголів-Яновських.

Раніше ми писали, що в Києві на вул. Січових Стрільців відкрили пам'ятник полковнику армії УНР Петру Болбочану, під керівництвом якого українські частини 1918 року звільнили Крим від більшовиків.

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Нагадаємо, в столиці в ботсаду ім. Фоміна відкрили пам'ятник Махатмі Ганді.

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