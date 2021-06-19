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У Києві з'явився пам'ятник медикам, померлим від COVID-19 (фото)

19 червня 2021 14:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Більш ніж за рік від коронавіруса загинуло майже 900 медичних працівників

Меморіал загиблих від коронавируса медикам. Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Меморіал загиблих від коронавируса медикам. Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Сьогодні на території Київської міської клінічної лікарні №4 відкрили меморіал загиблим від СOVID-19 медикам.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький в Facebook.

"В останні півтора року в країні триває війна на двох фронтах. На Сході наші воїни боронять країну від агресора. По всій Україні наші медики протистоять не менш загрозливому ворогу – пандемії COVID-19", – написав він.

Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Фото: Михайло Радуцький / Facebook

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Відзначимо, що за більш ніж рік від коронавіруса загинуло майже 900 медичних працівників.

Фото: Михайло Радуцький/Facebook

Фото: Михайло Радуцький/Facebook

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На символічній "Свічі життя" і меморіальній стіні пам'яті "Матове скло" нанесені прізвища 170 медичних працівників зі всієї України, які загинули, рятуючи життя пацієнтів.

Фото: Михайло Радуцький / Facebook
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Фото: Михайло Радуцький / Facebook

Ідея меморіалу в тому, що на стіні пам'яті час від часу можуть з'являтися нові імена медиків-героїв.

Раніше ми писали, що в Києві відкрили пам'ятник серферу. Скульптор назвав свою роботу зозулька – вона відноситься до серії його робіт "Малюки", а ще скульптура повинна приносити удачу.

Нагадаємо, Мінкульт хоче зменшити штрафи за руйнування пам'яток.

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