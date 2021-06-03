У Києві з'явиться сквер імені Василя Сліпака: список перейменованих вулиць

Кілька безіменних площ в столиці також отримали назви

На розі Андріївського узвозу та Боричевого Току з'явився сквер Василя Сліпака. Фото: pravda.com.ua

Комісія з питань найменувань прийняла рішення присвоїти скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув в боях на Донбасі, Василя Сліпака.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Присвоєння скверу імені цієї видатної людини, фактично, формальність, оскільки громада міста давно висловилася про бажання створення цього скверу. Він вже став одним із центрів культурно-мистецького життя столиці, де свої кращі твори презентують українські артисти", – зазначила заступник голови КМДА Марина Хонда.

Нові назви двом площам і однієї вулиці:

проїзду від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу "Новопечерські Липки" в Печерському районі назву "вулиця Миколи Костомарова";

безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова в Печерському районі назви "Кловська площа";

безіменній площі на перетині проспекту Відрадного і вулиці Героїв Севастополя в Солом'янському районі назви "площа Одрадна".

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Перейменування ряду вулиць і провулків:

вулиці Академіка Кржижановського в Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;

провулку Бабушкіна в Шевченківському районі в провулок Сеньковський;

вулиці Кайсарова в Голосіївському та Солом'янському районах на вулицю Холодноярська;

вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;

вулиці Радгосп "Совки" в Солом'янському районі на вулицю Пронівську;

провулок Радищева в Солом'янському районі в провулок Юрія Матущак;

вулиці Саратовській в Шевченківському районі в бульвар Павла Вірського;

вулиці Павла Вірського в Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;

провулок Валентини Терешкової 2-го в Дарницькому районі в провулок Христини Алчевської.

Також, комісія підтримала присвоєння дитячій школі мистецтв №5 Оболонського району імені видатного українського хормейстера і диригента, Героя України, народного артиста України, професора Льва Миколайовича Венедиктова. А школі №29 I-III ступенів Оболонського району Києва імені видатного полководця, військового діяча, останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського.

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Раніше ми повідомляли, що ім'я Валентини Терешкової приберуть з назв вулиць на Закарпатті. Губернатор області спеціально до Дня космонавтики розпорядився перейменувати топоніми з прізвищем першої жінки-космонавта.