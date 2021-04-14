У Києві підприємці вимагають скасувати карантинні обмеження для бізнесу (фото)

У Києві 14 квітня під будівлю Київської міської державної адміністрації підприємці вийшли на протест проти карантинних заходів для малого бізнесу.
Про це повідомляє голова руху SaveФОП Сергій Доротич в Facebook.
"Зараз під КМДА серія одиночних пікетів за право на працю", – написав Доротич.
Тут зібралися десятки людей з прапорами і плакатами.
Організаторами акції протесту виступили учасники руху "SaveФОП".
Протестуючі вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу.
Вхід до будівлі КМДА охороняє кілька десятків правоохоронців.
Раніше ми писали, що в Україні вступив в силу закон, що вводить виплати карантинних 8000 гривень малому бізнесу і його співробітникам в червоних зонах карантину.
Нагадаємо, проєкт закону, який ускладнює оформлення співробітників компаній як фізосіб-підприємців обіцяють заблокувати для прийняття у Верховній Раді.
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