У Києві підприємці вимагають скасувати карантинні обмеження для бізнесу (фото)

У Києві 14 квітня під будівлю Київської міської державної адміністрації підприємці вийшли на протест проти карантинних заходів для малого бізнесу.

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Про це повідомляє голова руху SaveФОП Сергій Доротич в Facebook.

"Зараз під КМДА серія одиночних пікетів за право на працю", – написав Доротич.

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Тут зібралися десятки людей з прапорами і плакатами.

Організаторами акції протесту виступили учасники руху "SaveФОП".

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Протестуючі вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу.

Вхід до будівлі КМДА охороняє кілька десятків правоохоронців.

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Раніше ми писали, що в Україні вступив в силу закон, що вводить виплати карантинних 8000 гривень малому бізнесу і його співробітникам в червоних зонах карантину.

Нагадаємо, проєкт закону, який ускладнює оформлення співробітників компаній як фізосіб-підприємців обіцяють заблокувати для прийняття у Верховній Раді.

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