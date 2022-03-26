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У Києві приспустять головний прапор України

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26 березня, 15:12
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У столиці приспустять полотнище українського прапора через негоду – міська влада таким чином хоче уберегти його від пошкоджень
У Києві припустять найбільший прапор
У Києві припустять найбільший прапор / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці 26 березня приспустять головний і найбільший прапор України. Це зроблять через погодні умови – сильні пориви вітру. Полотно піднімуть одразу після того, як негода вщухне.

Про це повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

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"Ми дбаємо про те, аби утримувати полотно Головного державного прапора та флагшток у належному стані. Тому через погодні умови – сильні пориви вітру, ми як і зазвичай тимчасово приспускаємо полотно", – зауважив він.

За словами Непопа, прапор піднімуть, як тільки погодні умови покращаться.

Як відомо, споруда флагштока є найбільшою в Україні, її висота – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

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Батьківщина-Мати у Києві приміряла національний прапор

У Києві Батьківщину-Матір підсвітили кольорами національного прапора України.

Втім, помилуватися патріотичною Батьківщиною-Матір'ю жителі лівого берега столиці змогли трохи раніше. Монумент підсвітили для проби, до 19:00, але потім знову відключили художнє підсвічування.

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