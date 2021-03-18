У Києві продавали фейкові результати тестів на COVID-19

Вартість однієї довідки становила від 900 до 1500 гривень

У Києві викрили зловмисників, які продавали довідки з негативним результатом тесту на коронавірус.

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Як повідомили в пресслужбі обласної прокуратури, схему налагодили двоє киян, один з яких підшукував "клієнтів", серед тих, хто планував поїздку за кордон, і пропонував отримати довідку з негативним результатом тесту на COVID-19 без проходження обстеження.

У разі успішних домовленостей спільник, який працює в одній із приватних столичних лабораторій, виготовляв довідку без проведення тестування.



Вартість однієї довідки становила від 900 до 1500 гривень. За попередніми даними, з лютого по березень поточного року учасникам групи вдалося продати близько 80 фальсифікованих лікарських довідок.

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Під час проведення санкціонованого обшуку в лабораторії і за місцем проживання зловмисників правоохоронці вилучили бланки сертифікатів та довідок з печатками лабораторії, печатки, грошові кошти в сумі близько 500 тис. гривень, чорнові записи, а також інші речові докази, що вказують на вчинення кримінального злочину.



Зараз вирішується питання про призначення технічних експертиз за вилученими доказами.

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Раніше ми повідомляли, що українцям пропонують підроблені довідки про тести на COVID-19.

Також нагадаємо, у Дніпрі оштрафували власника аптеки, в якій продавали фейкові ліки від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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