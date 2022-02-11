Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
РНБО у Харкові РНБО у Харкові Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві продають "смартквартиру" з унітазом біля входу за 22 тисячі доларів (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 16:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Оголошення про продаж розмістили на сайті OLX і вказали, що площа житла становить 13 квадратних метрів
Квартира знаходиться недалеко від метро / Колаж "Сьогодні"
Квартира знаходиться недалеко від метро / Колаж "Сьогодні"

У Києві продають "смартквартиру" з унітазом на вході. Її площа становить 13 кв.м. Власник просить за житло 22 тисячі доларів.

Оголошення про продаж розміщено на сайті OLX.

Реклама

Що відомо про квартиру

Квартира знаходиться на першому поверсі у п'ятиповерховому будинку в Солом'янському районі Києва.

"Смартквартира. Стоять нові металопластикові вікна гарної якості. Квартира готова до дизайнерських втілень нового власника", – пише власник.

Також в оголошенні вказано, що в пішій доступності є Київське вище професійне училище будівництва та дизайну, школа та садок, а також зручна транспортна розв'язка.

Реклама

"Смарт-квартира" у Києві. Фото: OLX.
"Смарт-квартира" у Києві. Фото: OLX.

"Смарт-квартира" у Києві. Фото: OLX.
"Смарт-квартира" у Києві. Фото: OLX.

У Києві здають в оренду балкон за 4 тисячі

У Києві на Лісовому масиві власник здає в оренду кімнату-балкон за 4 тисячі гривеньна місяць. Оголошення з'явилося в Мережі. Після того як оголошення набуло розголосу, власник видалив його. Але користувачі встигли зробити скриншот. Кімнату-балкон чоловік здавав під ключ та виключно для дівчат.

Реклама

За 4 тисячі гривень орендар міг отримати маленьку кімнату з письмовим столом, стільцем, шафою, ліжком та полками. Серед переваг:

  • побутова техніка,
  • окремі туалет та ванна кімната,
  • кухня,
  • близьке розташування зупинок та супермаркету.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Знову "мінування"? У Львові терміново виводять людей зі шкіл та ТРЦ Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Дві "свічки" майже у парку: у Києві спалахнув новий будівельний скандал Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко До Києва прийшла весна! Свіжий прогноз на тиждень Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

22 267

захворіло за тиждень в Києві

+52%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.88

Російський рубль (₽)

0.3749

Євро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти