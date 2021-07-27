У Києві продовжили заборону купання на всіх пляжах: в чому причина

Експерти вже понад трьох тижнів не рекомендують купатися в Києві – це може бути небезпечно для здоров'я

На двох київських пляжах не можна купатися / Фото: колаж "Сегодня"

Вже більше трьох тижнів на київських пляжах заборонено купатися. Заборона діє на всіх 14 пляжах міста. Сайт "Сьогодні" з'ясовував у чому причина.

Заборону продовжили

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Як повідомили нам в "Держпродспоживслужбі" Києва, купатися на київських пляжах досі заборонено.

"У п'ятницю ми отримали чергові результати лабораторних досліджень проб води, які проводили фахівці Київського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. На всіх 14 пляжах зафіксовані перевищення бактеріологічних показників. Найбільші перевищення були виявлені на пляжах "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Галерна", "Пуща Водиця" – там показники значно перевищують норму. У воді виявлено кишкову паличку та рівень забруднення найвищий. Ці водойми не можна використовувати для купання", – розповів сайту "Сьогодні" Дмитро Байраченко, начальник управління державного нагляду за виконанням санітарного законодавства ГУ "Держпродспоживслужби" Києва.

Чим небезпечна кишкова паличка

Кишкова паличка у воді може завдати серйозної шкоди здоров'ю: від банального розладу шлунку до важких запалень і поразок внутрішніх органів. При попаданні в організм кишкова паличка може провокувати кишкові інфекції. Вони найчастіше проявляються у вигляді діареї, нудоти, блювоти.

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Про дану ситуації фахівці попередили КМДА, КП "Плесо". На київських пляжах можна тільки загоряти, але не купатися.

Майже місяць без пляжів

З минулої п'ятниці ситуація не змінилася. Фахівці взяли чергові проби води біля столичних пляжів. Результати стануть відомі в кінці цього тижня. Залежно від отримано результату вирішуватимуть – знімати заборону або продовжувати його.

Варто зазначити, що заборона на купання на пляжах Києва діє вже протягом трьох тижнів. І поки експерти не беруть на себе відповідальність, що ситуація з якістю води біля пляжів покращитися. Все залежить від того, які отримають результати лабораторних досліджень.

Нагадаємо, раніше у Києві на всіх пляжах виявили кишкову паличку.

Крім того, на пляжах Миколаєва знайшли кишкову паличку. Ми писали, чим вона небезпечна.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: