У Києві буде прохолодно та хмарно: прогноз погоди на 26 жовтня (карта)

Цього дня у столиці України опадів не прогнозують

У Києві цього дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +11 градусів/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 жовтня, у Києві прогнозують мінливу хмарність. Водночас синоптики дали прогноз погоди на новорічні свята.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

У столиці України протягом дня очікується прохолодна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +11 градусів. Вітер – південний, 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Реклама

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Читайте також