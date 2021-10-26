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У Києві буде прохолодно та хмарно: прогноз погоди на 26 жовтня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
26 жовтня, 06:30
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Цього дня у столиці України опадів не прогнозують
У Києві цього дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +11 градусів/Колаж: Сьогодні
У Києві цього дня стовпчики термометрів не піднімуться вище +11 градусів/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 26 жовтня, у Києві прогнозують мінливу хмарність. Водночас синоптики дали прогноз погоди на новорічні свята.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У столиці України протягом дня очікується прохолодна погода. Стовпчики термометрів коливатимуться від +9 до +11 градусів. Вітер – південний, 3-8 м/с. Опадів не передбачається.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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