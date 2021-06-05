У Києві під ОПУ протестує ЛГБТ-спільнота, є затриманий (фото, відео)

У столиці проходить акція проти насильства на грунті ненависті – представники ЛГБТ-спільноти вимагають ухвалення законопроєкту для боротьби з дискримінацією

У Києві почалася мирна акція "Дави, щоб не тиснули на тебе" під Офісом президента. На ній зібралися представники ЛГБТ-спільноти, які виступають проти свавілля радикалів і нападів організованих злочинних угруповань на мирних активістів.

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Протестуючі, серед іншого, вимагають негайного розслідування нападів радикалів на представників ЛГБТ-спільноти. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Дмитро Гордійчук, одного з противників ЛГБТ-спільноти затримали правоохоронці. Чоловік стояв з плакатом з написом: "Вимоги нації – немає сучасної сегрегації".

Реклама Під Офісом президента зібралися представники ЛГБТ-спільноти та їх противники. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

До того ж, мирні протестувальники вимагають:

прийняти законопроєкт 5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації";

реформи поліції, прокуратури та судової системи;

негайного розслідування нападів радикалів на ЛГБТ та феміністичні події, активісток та організації;

зміни керівництва МВС, яке, за даними активістів, систематично ігнорує звернення та заяви організації, затримує й закриває справи щодо нападів радикалів.

Що передувало

За даними центру прав людини Zmina, у 2020 році сталося понад 100 нападів і переслідувань активісток та активістів. Захист прав ЛГБТ визнано одним із найнебезпечніших видів активізму.

Як зазначають організатори, лише за останній тиждень радикальні угруповання здійснили чотири напади.

У четвер, 27 травня, в Києві невідомі зірвали прес-показ документального фільму "Будьмо Гей. Діалоги про гідність!", присвяченого правам ЛГБТ. Стався напад на представників громадських організацій та гостей показу, до приміщення закинули фаєр і шашку зі сльозогінним газом.

У суботу, 29 травня, в столиці понад 20 осіб у масках і балаклавах увірвалися на територію ком’юніті-центру ГО "Інсайт", залякуючи гостей та організаторів.

в Одесі близько 20 осіб намагалися зірвати захід Fem Talks: "Бути чи не бути феміністкою?", яку організувала ГО "Інсайт".

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