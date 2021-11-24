У Києві проходять одразу два мітинги антивакцинаторів – усі подробиці (оновлюється)

Сотні противників вакцинації зібралися біля станції метро "Арсенальна" та Верховної Ради – що там відбувається

У Києві мітингують антивакцинатори / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 24 листопада вранці антивакцинатори знову вийшли на акцію протесту. Початок мітингу біля ВР заплановано на 10:00. Наразі центр Києва перекритий.



Сайт "Сьогодні" веде текстову трансляцію події.

10:36 Перед ВР встановили сцену, зараз там "вільний мікрофон" – з промовами виступають усі охочі. Зокрема, більшість спікерів заявляють, що влада ніби то порушує їхні права та не дотримується Конституції. Під час одного з виступів учасники почали кричати "Ганьба".

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10:32 Учасники акції розповіли, що приїхали протестувати із різних міст. Багато хто узяв із собою дітей.

10:15 Також люди вийшли на мітинг під Верховну Раду. Нині там чергують правоохоронці. Деякі учасники принесли із собою плакати, на яких написано "Ні чіпізації", "Світова змова сил зла проти Бога і людства", "Стоп геноцид" та "Свободу Остапу Стахіву".

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

10:00 Вже вранці антивакцинатори вишикувалися з плакатами біля станції метро "Арсенальна".

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Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

З 10:30 до 17:00 рух буде обмежено на таких ділянках:

на вулиці Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі);

Європейська площа;

на вулиці Хрещатик

на бульварі Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською);

на вулиці Володимирській (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської).