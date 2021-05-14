У центрі Києва прорвало трубу: без води та світла залишились медики (фото, відео)

Через аварію тимчасово без гарячої води залишилися жителі чотирьох будинків – на місці вже працює ремонтна бригада

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

У п'ятницю, 14 травня, в центрі Києва прорвало трубу – через аварію вулицю Пушкінську практично залило окропом.

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Про це повідомляє прес-служба "Київтеплоенерго".

"14 травня о 10.45 виявлено пошкодження тепломережі за адресою вул. Пушкінська, б. 19-22 з витоком теплоносія на поверхню. О 10.55 аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно локалізувала місце пошкодження. Зараз розпочато ремонтні роботи", – йдеться в повідомленні.

У комунальному підприємстві повідомили, що поки проводяться ремонтні роботи, без гарячої води залишаться мешканці чотирьох будинків.

Це стало справжньою проблемою, оскільки прорив зафіксували у дворі кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У будівлі ще й зникло світло, медики б'ють на сполох.

Відео: Сьогодні

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Крім того, залило ноутбук з історіями хвороб пацієнтів.

/ Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Реклама / Фото: Игорь Серов, Сьогодні

Судячи з відео з місця, у дворі провалився асфальт, а по вулиці рікою тече гаряча вода. Через аварію люди не можуть безперешкодно пересуватися вулицею – не тільки через окріп, а й через бруд.

На місці ремонтна бригада прибирає мул в ківш, а очевидці повідомляють, що на вулиці після аварії з'явився неприємний запах. Проте, потік води вже зупинили – воду перекрили, та її досі відкачують.

Відео: Сьогодні

Відзначимо, що трубопровід, де сталося пошкодження, був прокладений 70 років тому – в 1951 році.

Раніше ми писали, що в Києві фура провалилася під асфальт на проспекті Перемоги через прорив труби.

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Нагадаємо, раніше в Києві під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.