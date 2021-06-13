У Києві попрощалися із членом дивізії СС "Галичина" за участю президентського полку (фото, відео)

Похорон Васкула в Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 13 червня, у Михайлівському соборі Києва попрощалися з Орестом Васкулом – членом дивізії СС "Галичина", громадським діячем. На церемонії були присутні військові з президентського полку.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після прощання пройшла ще церемонія поховання в селі Ясногородка, що в Київській області.

Нагадаємо, Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) був головою Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Фото: Цензор.нет

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У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював, під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий до Башкирії. Звідси втік, у 1947 році був заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину покарання відбував у бараках посиленого режиму.

Фото: Цензор.нет

За рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року жив у селі Ясногородка Київської області.

Фото: Цензор.нет

Раніше ми писали, що як у Харкові проходила церемонія прощання з мером Геннадієм Кернесом.