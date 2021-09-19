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У Києві противниця Маршу рівності перекрила рух колони

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 вересня, 12:28
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Дівчина лягла на асфальт і розповідала, чому проти ЛГБТ-спільноти
Дівчина лежить на асфальті прямо перед учасниками Маршу рівності
Дівчина лежить на асфальті прямо перед учасниками Маршу рівності

У центрі Києва, під час проведення Маршу рівності, дівчина лягла прямо перед колоною маршируючих.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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Судячи з відео, яке з'явилося в Мережі, дівчина лежить на асфальті прямо перед учасниками Маршу рівності.

У той же час, вона радо відповідає на запитання журналістів. Виявилося, що дівчина противниця ЛГБТ-спільноти. Добровільно вона відмовлялася встати з асфальту, довелося залучити поліцейських.

Зазначимо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала київську владу і правоохоронні органи забезпечити контроль за дотриманням громадського порядку під час проведення Маршу Рівності в неділю.

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Раніше ми повідомляли, що в Харкові пройшло ЛГБТ-весілля.

Також нагадаємо, зараз у багатьох містах України проходять ЛГБТ-марші. Однак мало де акції проходять без зіткнень противників "Маршу рівності" з поліцією. Наприклад, в Одесі в кінці серпня все закінчилося затриманням 61 людини і порушенням кримінальних справ, оскільки в зіткненнях постраждали 29 правоохоронців.

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