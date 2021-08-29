У Києві п'яний чоловік посадив за кермо восьмирічну дитину (відео)

У водія в сім разів перевищено рівень алкоголю в крові

Інцидент стався на Відрадному проспекті - чоловік виявився дядьком хлопчика. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 29 серпня, в Києві п'яний чоловік посадив за кермо восьмирічну дитину і катався з малечею по місту – його оштрафували на 20 400 грн. А раніше під Києвом в ДТП загинула дитина.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Рухався по проспекту Леся Курбаса, помітив автомобіль Daewoo Lanos AA0924OT, за кермом якого перебував малолітня дитина, віком близько восьми років. Зрівнялася з автомобілем для того, щоб упевнитися в тому, що відбувається, і зафіксувати це на камеру мобільного телефону", – написав підписник Telegram-каналу.

Інцидент стався на Відрадному проспекті. Чоловік виявився дядьком хлопчика. А коли помітив, що його фотографують, зупинився, пересів на водійське крісло і спробував утікти.

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Поліцейські його зупинили. І встановили, що у водія в сім разів перевищено рівень алкоголю в крові – при дозволених 0,2 проміле, у нього було 1,37.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

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