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У Києві розкуповують товари першої потреби (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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22 лютого, 21:06
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Журналісти сайту "Сьогодні" побували у великому магазині великої торгової мережі
У столиці люди скуповують крупи та борошно
У столиці люди скуповують крупи та борошно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві після указу про визнання "ЛДНР" та введення військових РФ на територію ОРДЛО полиці супермаркетів залишаються повними. Люди не панікують, а також не поспішають скуповувати борошно, цукор та крупи.

Кореспонденти "Сьогодні" побували у магазинах.

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Черг та ажіотажу в магазинах немає, але полиці з крупами, борошном та олією помітно спорожніли.

Консерви та туалетна на місці.

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Що робити, якщо почули сирену?

Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім", потрібно якнайшвидше увімкнути телевізор або радіо, оскільки там прозвучать подальші вказівки.

Рятувальники дали коротку інструкцію:

  1. Увімкніть телевізор або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
  2. Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції та виконуйте їх.
  3. Слідкуйте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.

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