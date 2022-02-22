У Києві розкуповують товари першої потреби (відео)

У Києві після указу про визнання "ЛДНР" та введення військових РФ на територію ОРДЛО полиці супермаркетів залишаються повними. Люди не панікують, а також не поспішають скуповувати борошно, цукор та крупи.
Кореспонденти "Сьогодні" побували у магазинах.
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Черг та ажіотажу в магазинах немає, але полиці з крупами, борошном та олією помітно спорожніли.
Консерви та туалетна на місці.
Що робити, якщо почули сирену?
Якщо у місті звучить сигнал "Увага всім", потрібно якнайшвидше увімкнути телевізор або радіо, оскільки там прозвучать подальші вказівки.
Рятувальники дали коротку інструкцію:
- Увімкніть телевізор або радіо – інформація надсилається інформаційними телеканалами протягом п'яти хвилин після сигналу.
- Зосередьтеся. Уважно слухайте всі інструкції та виконуйте їх.
- Слідкуйте за ситуацією – не вимикайте телевізор або радіо, щоб не пропустити нові вказівки.