У Києві викрили наркодилера, який зберігав психотропи в цукерках (фото)

Правоохоронці вилучили 4 кг заборонених речовин / Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 29 липня, у Києві викрили наркодилера з 4 кілограмами наркотиків, серед них були психотропні гриби, які він зберігав у цукерках.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
"За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 21-річному киянину за фактом зберігання та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Фото: Київська міська прокуратура
Правоохоронці у орендованій підозрюваним квартирі, вилучено близько 4 кг заборонених засобів та речовин, серед них амфетамін, солі, мефедрон, марки, екстазі, а також психотропні гриби – у шоколадних цукерках та в чистому виді. Також зловмисник збував наркотики у банках з автомобільною пастою.
Фото: Київська міська прокуратура
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Фото: Київська міська прокуратура
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Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України із значною кількістю наркотичних засобів, які він переносив із собою з метою збуту.
Фото: Київська міська прокуратура
Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фото: Київська міська прокуратура
Фото: Київська міська прокуратура
Раніше ми повідомляли, що у Києві виявили дві міжнародні посилки, у яких з Казахстану в Україну намагались надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.
Нагадаємо, що у Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.