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У Києві розгорнули 500-метровий прапор України, який поєднав дві площі (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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22 січня, 16:17
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Акцію присвячено Дню соборності України. Це державне свято, яке щорічно відзначається 22 січня
Прапор об'єднав Софійську та Михайлівську площі / Колаж "Сьогодні"
Прапор об'єднав Софійську та Михайлівську площі / Колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 22 січня, розгорнули 500-метровий прапор України, який поєднав Софійську та Михайлівську площі. Цей захід активісти провели на честь Дня Соборності.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Прапор України розгорнули учасники до Дня Соборності України. Загалом на місці понад сотня активістів. 500-метровий прапор поєднав Софійську та Михайлівську площі.

30-метровий прапор України на мосту Патона

У Києві на мосту Патона активісти розгорнули 30-метровий прапор України Це зробили учасники акції до Дня Соборності України, які вишикувалися у "живий ланцюг", щоб з'єднати дві колони людей – з лівого та правого берега столиці.

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Подібна акція традиційно відбудеться не лише у Києві, а й у багатьох містах країни, а також за кордоном.

День Соборності

День Соборності України – державне свято України, яке відзначається щорічно, 22 січня у день проголошення у 1919 році Акту Об'єднання Української народної республіки та Західно-Української народної республіки до єдиної української держави.

Щороку, 22 січня, на вулицях Києва та інших міст України можна побачити людей, які святкують це свято. Живі ланцюги, які вони зазвичай утворюють, символізують об'єднання країни.

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