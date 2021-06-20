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У Києві ремонтники ліквідовують прорив труби, а на тлі знімають виписку породіллі (фото, відео) (фото, відео)

20 червня 2021 17:52

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Фотографів і операторів не бентежить аварія, але випадкових перехожих і ремонтників, що потрапляють в кадр, вони проганяють

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У неділю, 20 червня, в Києві на Дарницькому бульварі, де прорвало трубу і затопило вулицю, "Київводоканал" локалізував провал. Ремонтники усувають наслідки аварії.

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Про це повідомляє "Сегодня".

"Витік локалізовано, абоненти з водою, зараз огороджують частину дороги для подальшої локалізації пошкодження, орієнтовний строк виконання робіт 1 день", – повідомили нам в "Київводоканалі".

Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

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Виявилося, що асфальт провалився не на дорозі – лише на тротуарі. Для транспорту проїзд відкритий, але на час ліквідації пошкодження буде обмежений.

Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

А поки ремонтники працюють, неподалік в медцентрі, виписують породіллю. Вона покликала цілу знімальну бригаду. Фотографів і операторів зовсім не бентежить аварія.

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Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"
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Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

Примітно, що провал їм не заважає, а ось ремонтників і випадкових перехожих вони ганяють, якщо ті випадково потрапляють в кадр.

Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

Фото: Олександр Марущак, "Сегодня"

Раніше ми писали, що в Києві на Деміївській, біля бібліотеки ім. Вернадського, прорвало трубопровід.

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Також під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

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