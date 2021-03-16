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У Києві ресторани та кафе опинилися під загрозою закриття через COVID-19 – Кличко

16 березня, 15:41

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Мер Києва звернувся до уряду

Київ звернувся до уряду розшити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у помаранчевій зоні карантину. Під загрозою закриття можуть опинитися ресторани та кафе.

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Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він закликав посилити контроль за дотриманням встановлених протиепідемічних заходів, зокрема, щодо проведення масових зібрань, дотримання маскового режиму, дотримання роботи торгівельних закладів, ресторанів та кафе.

Також він зазначив, що у випадку, якщо влада не вживе обмеження по глядачам на футбольних матчах і на масових заходах, Київ може стати другим Буковелем.

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"На четвер у нашому місті запланований великий футбольний матч, на який з усіх регіонів приїдуть багато глядачів. Приблизно до 35 000. В нинішній ситуації це може стати другим Буковелем", – сказав Кличко.

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Також ми писали, що через поширення в Києві коронавірусної інфекції влада української столиці ухвалила рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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Київ карантин кафе ресторани Віталій Кличко коронавірус
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