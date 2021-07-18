Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві різко зіпсується погода – насуваються гроза, шквали і град

18 липня 2021 13:48

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У столиці оголошено штормове попередження, у зв'язку з чим киянам дали поради, як не постраждати в бурю

Київ сьогодні очікує негода

Київ сьогодні очікує негода / Фото: Getty Images

Напередодні негода вже накоїла лиха у столиці, а сьогодні ближче до вечора жителів Києва попередили про погіршення погоди – буде гроза, сильний вітер і навіть град.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на синоптиків.

Так, до кінця доби у Києві очікуються гроза, град і шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Жителям столиці рекомендують під час грози закривати вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

А через штормове попередження киянам дали поради:

В тренді
На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося
На двох київських пляжах не можна купатися / Фото: колаж "Сегодня"
  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 17 липня через зливи і сильний вітер було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська – 53, Житомирська – 35 і Чернігівська – 13). Під Києвом навіть загинули двоє людей.

Реклама

Дивіться відео наслідків негоди у Києві 17 липня:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталося
На всіх пляжах Києва заборонили купатися. Що сталосяІнші новини
"Не переварюю українську". У Києві працівниця IT-фірми обурила МережуІнші новини
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)
У Києві по Дніпру дрейфує будинок: шукають власників (відео)Інші новини
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)
Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)Інші новини
Дніпро
Дніпро "атакують" медузи – з чим це пов'язано і чи є небезпекаІнші новини
У Дніпрі під Києвом засилля медуз: чи загрожує це катастрофою (відео)
У Дніпрі під Києвом засилля медуз: чи загрожує це катастрофою (відео)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти