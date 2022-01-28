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У Києві різко подорожчали продукти. Які найбільше – список

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28 січня, 19:43
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Найбільше перед Новим роком зросли ціни на яйця та свіжі овочі
В грудні зросли ціни на харчові продукти та безалкогольні напої.
В грудні зросли ціни на харчові продукти та безалкогольні напої. / Фото: Колаж: Сьогодні

Індекс споживчих цін (ІСЦ) Києва в грудні 2021 року у порівнянні з листопадом становив 100,3%. Ціни на деякі продукти зросли майже на 14%.

Про це свідчать дані інформаційного бюлетня Головного управління статистики Києва, які опублікував сайт Великий Київ.

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Які продукти подорожчали найбільше

Загалом на споживчому ринку Києва в грудні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,1%.

Подородчали у минулому місяці:

  • на 13,6% та 11,1% яйця та овочі,
  • на 6,1–0,3% молоко, макаронні вироби, сир і м’який сир (творог), безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, масло,
  • на 1,4% тютюнові вироби.

Що подешевшало

Водночас на 4,3–0,7% впали в ціні соняшникова олія, фрукти, цукор, хліб. Алкогольні напої подешевшали на 0,1%.

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Одяг і взуття подешевшали на 7,4%, одяг – на 8,8%, взуття – на 6,1%.

Ціни продовжать зростати?

Переважна більшість українців вважають, що у 2022 році ціни на продукти зростуть.

Думки на заході та сході країни дещо різняться, але водночас більшість українців готова до подорожчання цін. Точно впевнені в майбутньому піднятті цін жителі Києва: 91,2% киян вважають, що ціни на продукти істотно зростуть.

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Як відрізняється думка українців:

  • східні регіони – 93,6% упевнені у серйозному подорожчанні цін;
  • західні регіони – 89,5%;
  • північні регіони – 95,8%;
  • центральні регіони – 91,8%;
  • південні регіони – 89,8%.

Вагалися із відповідю близько 12% опитуваних.

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