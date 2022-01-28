У Києві різко подорожчали продукти. Які найбільше – список

Індекс споживчих цін (ІСЦ) Києва в грудні 2021 року у порівнянні з листопадом становив 100,3%. Ціни на деякі продукти зросли майже на 14%.
Про це свідчать дані інформаційного бюлетня Головного управління статистики Києва, які опублікував сайт Великий Київ.
Які продукти подорожчали найбільше
Загалом на споживчому ринку Києва в грудні ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 1,1%.
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Подородчали у минулому місяці:
- на 13,6% та 11,1% яйця та овочі,
- на 6,1–0,3% молоко, макаронні вироби, сир і м’який сир (творог), безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, масло,
- на 1,4% тютюнові вироби.
Що подешевшало
Водночас на 4,3–0,7% впали в ціні соняшникова олія, фрукти, цукор, хліб. Алкогольні напої подешевшали на 0,1%.
Одяг і взуття подешевшали на 7,4%, одяг – на 8,8%, взуття – на 6,1%.
Ціни продовжать зростати?
Переважна більшість українців вважають, що у 2022 році ціни на продукти зростуть.
Думки на заході та сході країни дещо різняться, але водночас більшість українців готова до подорожчання цін. Точно впевнені в майбутньому піднятті цін жителі Києва: 91,2% киян вважають, що ціни на продукти істотно зростуть.
Як відрізняється думка українців:
- східні регіони – 93,6% упевнені у серйозному подорожчанні цін;
- західні регіони – 89,5%;
- північні регіони – 95,8%;
- центральні регіони – 91,8%;
- південні регіони – 89,8%.
Вагалися із відповідю близько 12% опитуваних.
Раніше ми писали:
- Підвищення ціни продукты в Україні продовжується – тепер це стосується овочів із так званого "борщового набору".
- В Україні продовжується новорічне зростання цін на овочі. У перший місяць 2022 року неприємно здивували ціни пекінську та цвітну капусту. Дорожує на ринку та морква.