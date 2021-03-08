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У Києві різко впала захворюваність на COVID-19: останні дані

8 березня, 13:09

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Жінок захворіло набагато більше, ніж чоловіків. Заразилися і діти

Зменшилася кількість нових хворих не тільки в цілому по Україні, а й у Києві теж. За минулу добу у столиці виявили 286 (за суботу було 432) нових випадків коронавірусної хвороби.

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Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Так, за суботу зафіксовано:

  • 158 хворих жінок віком від 18 до 86 років;
  • 106 чоловіків віком від 19 до 87 років;
  • 12 дівчаток від 3 до 16 років;
  • 10 хлопчиків від 4 місяців до 16 років;
  • 18 летальних випадків;
  • 47 госпіталізованих пацієнтів;
  • 2 видужали.

Найбільше випадків COVID-19 виявили у Дніпровському і Деснянському районах – по 63, а також 31 у Святошинському.

Всього за час епідемії в столиці захворіли 142 316 осіб, померли – 2785, одужали – 96 330.

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Відзначимо, що за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, виявили 49 094 нових випадки зараження коронавірусом, померли 972 українці, а одужали 24 796 осіб. Читайте про це детальніше у коронавірусних підсумках за тиждень.

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Київ Віталій Кличко коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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