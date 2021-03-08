У Києві різко впала захворюваність на COVID-19: останні дані

Зменшилася кількість нових хворих не тільки в цілому по Україні, а й у Києві теж. За минулу добу у столиці виявили 286 (за суботу було 432) нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
Так, за суботу зафіксовано:
- 158 хворих жінок віком від 18 до 86 років;
- 106 чоловіків віком від 19 до 87 років;
- 12 дівчаток від 3 до 16 років;
- 10 хлопчиків від 4 місяців до 16 років;
- 18 летальних випадків;
- 47 госпіталізованих пацієнтів;
- 2 видужали.
Найбільше випадків COVID-19 виявили у Дніпровському і Деснянському районах – по 63, а також 31 у Святошинському.
Всього за час епідемії в столиці захворіли 142 316 осіб, померли – 2785, одужали – 96 330.
Відзначимо, що за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, виявили 49 094 нових випадки зараження коронавірусом, померли 972 українці, а одужали 24 796 осіб. Читайте про це детальніше у коронавірусних підсумках за тиждень.
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