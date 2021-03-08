У Києві різко впала захворюваність на COVID-19: останні дані

Жінок захворіло набагато більше, ніж чоловіків. Заразилися і діти

Зменшилася кількість нових хворих не тільки в цілому по Україні, а й у Києві теж. За минулу добу у столиці виявили 286 (за суботу було 432) нових випадків коронавірусної хвороби.

Реклама

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Так, за суботу зафіксовано:

158 хворих жінок віком від 18 до 86 років;

106 чоловіків віком від 19 до 87 років;

12 дівчаток від 3 до 16 років;

10 хлопчиків від 4 місяців до 16 років;

18 летальних випадків;

47 госпіталізованих пацієнтів;

2 видужали.

Найбільше випадків COVID-19 виявили у Дніпровському і Деснянському районах – по 63, а також 31 у Святошинському.

Всього за час епідемії в столиці захворіли 142 316 осіб, померли – 2785, одужали – 96 330.

Реклама

Відзначимо, що за минулий тиждень, з 1 по 7 березня, виявили 49 094 нових випадки зараження коронавірусом, померли 972 українці, а одужали 24 796 осіб. Читайте про це детальніше у коронавірусних підсумках за тиждень.

Що подарувати на 8 Березня: стильні міські подарунки.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама