У Києві різко збільшився добовий приріст нових випадків коронавірусної хвороби (карта)

Найбільше випадків зараження виявили цього разу в Дніпровському районі

У Києві за минулу добу 622 нові випадків коронавірусної хвороби. Це на 479 більше, ніж добу тому, і на 989 менше, ніж рівно рік тому.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Найбільше випадків захворювання на ковід виявили в таких районах:

Дніпровський – 147,

Святошинський – 100,

Дарницький – 99.

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Захворіли:

339 жінок у віці від 19 до 85 років,

254 чоловіки у віці від 19 до 84 років,

17 дівчаток від 3 місяців до 15 років і 12 хлопчиків від 5 днів до 16 років.

Загалом підтверджених випадків в столиці 197 357. За добу 23 летальні випадки від вірусної хвороби, а всього – 4720.

За останню добу 90 осіб з коронавірусом госпіталізували, а 182 людини поклали в медустанови з підозрою на COVID-19 і пневмонію.

За добу 704 людини видужали від ковіду – всього 125 315.

Зазначимо, що 6 травня 2020 року було зафіксовано 1651 новий випадок COVID-19 за добу – 28 летальних. Це на 989 осіб менше, ніж сьогодні.

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Нагадаємо, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус вважає, що вже в найближчі кілька місяців ситуація з коронавірусом у світі може стабілізуватися.

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