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У Києві хочуть демонтувати Батьківщину-мати: що буде на її місці

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 листопада, 16:41
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Скульптура розташована на правому березі Дніпра – на території Музею історії України у Другій світовій війні
У столиці запропонували позбавитися Батьківщини-мати
У столиці запропонували позбавитися Батьківщини-мати / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни пропонують демонтувати монументальну скульптуру Батьківщина-мати. А замість неї хочуть бачити – Архістратига Михайла.

Про це йдеться у петиції на сайті Київради.

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З такою пропозицією виступив киянин Олександр Артемов.

"Статуя "Батьківщина-Мати" на Печерський пагорбах столиці є найвищою монументальною спорудою в Європі та є однією з найвідоміших туристичних споруд української столиці. Але початковий задум та совєцька естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам нашого суспільства", – написав він.

Однак він також упевнений, що демонтаж видається недоцільним.

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"По-перше, оскільки вона міцно вписалася в обриси нашого міста, по-друге – з економічних міркувань", – додає Артемов.

Що пропонують кияни

За його словами, оскільки жінка виглядає досить мужньоподібною, а ще й тримає в руках щит і меч, нескладно перетворити її на статую Архістратига Михайла – "патрона нашого міста".

"З цією метою прибрати груди, замінити совєцький герб на – герб Київа, та домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові кошти – зробити крила рухомими, щоб вони коливалися під дією вітру", – йдеться у петиції.

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Зазначимо, що Архангел Михайло – головний архангел, що є одним з найшанованіших Архангелів в авраамічних релігіях. У православ'ї його називають Архістратигом, що означає "глава святого воїнства Ангелів та Архангелів".

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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