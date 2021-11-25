У Києві хочуть демонтувати Батьківщину-мати: що буде на її місці

Кияни пропонують демонтувати монументальну скульптуру Батьківщина-мати. А замість неї хочуть бачити – Архістратига Михайла.
Про це йдеться у петиції на сайті Київради.
З такою пропозицією виступив киянин Олександр Артемов.
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"Статуя "Батьківщина-Мати" на Печерський пагорбах столиці є найвищою монументальною спорудою в Європі та є однією з найвідоміших туристичних споруд української столиці. Але початковий задум та совєцька естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам нашого суспільства", – написав він.
Однак він також упевнений, що демонтаж видається недоцільним.
"По-перше, оскільки вона міцно вписалася в обриси нашого міста, по-друге – з економічних міркувань", – додає Артемов.
Що пропонують кияни
За його словами, оскільки жінка виглядає досить мужньоподібною, а ще й тримає в руках щит і меч, нескладно перетворити її на статую Архістратига Михайла – "патрона нашого міста".
"З цією метою прибрати груди, замінити совєцький герб на – герб Київа, та домонтувати крила. Якщо знайдуться додаткові кошти – зробити крила рухомими, щоб вони коливалися під дією вітру", – йдеться у петиції.
Зазначимо, що Архангел Михайло – головний архангел, що є одним з найшанованіших Архангелів в авраамічних релігіях. У православ'ї його називають Архістратигом, що означає "глава святого воїнства Ангелів та Архангелів".
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