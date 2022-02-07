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У Києві російський банк продає багатоповерхівку з мешканцями – подробиці (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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7 лютого, 12:40
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Наразі мешканці будинку не можуть оформити документи на майно та сплачують комунальні платежі за 5-кратним тарифом
Російський банк продає житловий будинок у столиці. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський банк продає житловий будинок у столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві виставили на продаж багатоквартирний житловий будинок із жителями за адресою Оболонський проспект, 34-В. Продає будинок Промінвестбанк, який є російським банком

Про це повідомив громадський захисник Олексій Шевчук на сторінці у Facebook.

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Деталі

Як стало відомо, Промінвестбанк отримав будинок у власність шляхом незаконного відчуження щодо комунальної власності. Наразі мешканці будинку не можуть оформити документи на майно та сплачують комунальні платежі за 5-кратним тарифом.

"Ані Російська Федерація, ані їхні банки не продаватимуть будинки з людьми в столиці", – заявив Шевчук.

Також він звернувся за допомогою до українських ЗМІ та пообіцяв надати потрібну інформацію.

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Будинок, який виставили на продаж

Що відомо про банк?

ПАТ "Промінвестбанк" засновано 1992 року. У 2008 році власником Промінвестбанку став російський Внєшекономбанк (ВЕБ), який має 99,7726% його акцій. Свої інвестиції у розвиток українського банку ВЕБ оцінює у 2,7 млрд доларів. Останнім часом Промінвестбанк планомірно згортав свою банківську діяльність. Так, у 2019 році фінустанова скоротила мережу відділень з 56 до одного, закрила поточні рахунки ФОП, припинила співпрацю з Mastercard. За даними Нацбанку, станом на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) Промінвестбанк займав 12-е місце серед 76 банків, що на той момент працювали.

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При цьому у червні 2019 року ВЕБ подав до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму позов проти України. Причиною такого кроку стали санкції проти Промінвестбанку.

Нагадаємо, у березні 2017 року на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони та указу президента Національний банк України ввів санкції проти "дочок" російських банківіз державним капіталом. Серед них був і Промінвестбанк. 2018 року Апеляційний суд Києва наклав арешт на акції цих "дочок". Їм заборонили проводити ліквідацію або реорганізацію юрособи, а також будь-які дії, спрямовані на відчуження рухомого та нерухомого майна.

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