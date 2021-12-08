У Києві ряд вулиць буде без води на вихідних – адреси

У Києві на кількох вулицях відключать холодне водопостачання. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт на вихідних.
Про це повідомили у "Київводоканалі".
Де не буде води?
З 10 на 11 грудня з 18:00 до 19:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:
- вул. Шелуденка, 33/19, 31
З 10 на 11 грудня з 19:00 до 10:00 у зв'язку з плановими ремонтними роботами тимчасово не буде водопостачання за адресами:
- вул. Зоологічна, 6, 4, 4а, 6а
- вул. Дегтярівська, 21г
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.