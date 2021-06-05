У Києві зранку люди вишикувалися у великі черги на вакцинацію (фото)

Вакцинація населення триває, в Києві спостерігається черга з бажаючих зробити щеплення – скільки українців вакцинували за останню добу

У Києві з самого ранку суботи, 5 червня, спостерігається чергу на вакцинацію від коронавірусу. Її займають під Центром з 5 ранку.

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Вакцинація населення набирає обертів. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Середа, попередньо має бути дві черги:

тих, хто отримав смс із запрошенням;

тих, хто зареєструвався в "Дії", але не отримав відповіді – жива черга.

Людям за записом попередньо зателефонували, вони прийшли, але SMS не отримали. Однак в Центрі їм сказали, що без повідомлення – ставайте у загальну чергу.

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Дехто обурено йде. Зазначається, що зараз немає нікого в черзі, хто б отримав SMS з часом і бригадою вакцинації.

У черзі також іногородні. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Вакцину вже привезли. Також приїхали бригади медиків, які будуть імунізувати.

Реклама Люди приходять з п'ятої ранку. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Зазначимо, що в черзі зібралися не тільки кияни. Є й іногородні, які приїхали в столицю спеціально за вакциною.

Черга на вакцинацію. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Скільки українців отримали щеплення від COVID-19 за добу

Крім того, за минулу добу, 4 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 57 440 осіб.

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Як повідомляє МОЗ, всього від початку кампанії зробили щеплення 1 323 163 особи. Вакцинацію завершили вже 145 792 особи – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 635 704 особи.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили менше двох тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія".

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