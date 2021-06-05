Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві зранку люди вишикувалися у великі черги на вакцинацію (фото)

5 червня, 09:30

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, в Києві спостерігається черга з бажаючих зробити щеплення – скільки українців вакцинували за останню добу

У Києві з самого ранку суботи, 5 червня, спостерігається чергу на вакцинацію від коронавірусу. Її займають під Центром з 5 ранку.

Реклама

Вакцинація населення набирає обертів. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Вакцинація населення набирає обертів. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Середа, попередньо має бути дві черги:

  • тих, хто отримав смс із запрошенням;
  • тих, хто зареєструвався в "Дії", але не отримав відповіді – жива черга.

Людям за записом попередньо зателефонували, вони прийшли, але SMS не отримали. Однак в Центрі їм сказали, що без повідомлення – ставайте у загальну чергу.

Реклама

Дехто обурено йде. Зазначається, що зараз немає нікого в черзі, хто б отримав SMS з часом і бригадою вакцинації.

У черзі також іногородні. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

У черзі також іногородні. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Вакцину вже привезли. Також приїхали бригади медиків, які будуть імунізувати.

Люди приходять з п'ятої ранку. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"
Реклама

Люди приходять з п'ятої ранку. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

В тренді
Визнаю свою помилку: лихач-скутерист несподівано здався і покаявся. Ексклюзивне відео

Зазначимо, що в черзі зібралися не тільки кияни. Є й іногородні, які приїхали в столицю спеціально за вакциною.

Черга на вакцинацію. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Черга на вакцинацію. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Скільки українців отримали щеплення від COVID-19 за добу

Крім того, за минулу добу, 4 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 57 440 осіб.

Реклама

Як повідомляє МОЗ, всього від початку кампанії зробили щеплення 1 323 163 особи. Вакцинацію завершили вже 145 792 особи – вони отримали дві дози.

Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 635 704 особи.

Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили менше двох тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія".

До того ж, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Мені нема чого жити": київську блогершу заблокували в Instagram після погрому в готелі (відео)Інші новини
У Києві пройшли обшуки в
У Києві пройшли обшуки в "ГІОЦ": в КП впевнені, що процедура порушена (оновлено)Інші новини
"Всім пока, ми в Росію". Скандальна блогер з Києва заявила, що залишає країну (відео)Інші новини
У Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів. Дозвіл мати не давала – подробиці
У Київській області стоматологи видалили дитині 12 зубів. Дозвіл мати не давала – подробиціІнші новини
У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що сталося (відео)
У центрі Києва завивають сирени, багато поліції і рятувальників: що сталося (відео)Інші новини
У Києві проходить мітинг під КСУ: дорогу перекрили (фото, відео)
У Києві проходить мітинг під КСУ: дорогу перекрили (фото, відео)Інші новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти