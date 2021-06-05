У Києві зранку люди вишикувалися у великі черги на вакцинацію (фото)

У Києві з самого ранку суботи, 5 червня, спостерігається чергу на вакцинацію від коронавірусу. Її займають під Центром з 5 ранку.
Вакцинація населення набирає обертів. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ксенія Середа, попередньо має бути дві черги:
- тих, хто отримав смс із запрошенням;
- тих, хто зареєструвався в "Дії", але не отримав відповіді – жива черга.
Людям за записом попередньо зателефонували, вони прийшли, але SMS не отримали. Однак в Центрі їм сказали, що без повідомлення – ставайте у загальну чергу.
Дехто обурено йде. Зазначається, що зараз немає нікого в черзі, хто б отримав SMS з часом і бригадою вакцинації.
У черзі також іногородні. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"
Вакцину вже привезли. Також приїхали бригади медиків, які будуть імунізувати.
Люди приходять з п'ятої ранку. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"
Зазначимо, що в черзі зібралися не тільки кияни. Є й іногородні, які приїхали в столицю спеціально за вакциною.
Черга на вакцинацію. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"
Скільки українців отримали щеплення від COVID-19 за добу
Крім того, за минулу добу, 4 червня, в Україні вакцинували проти COVID-19 57 440 осіб.
Як повідомляє МОЗ, всього від початку кампанії зробили щеплення 1 323 163 особи. Вакцинацію завершили вже 145 792 особи – вони отримали дві дози.
Також зазначається, що наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 635 704 особи.
Раніше ми повідомляли, що в Україні за добу виявили менше двох тисяч нових випадків COVID-19.
Також нагадаємо, на минулих вихідних у Львові, Києві та Одесі почали працювати центри вакцинації для українців, які записалися в чергу у додатку "Дія".
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