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У Києві школярі можуть повернутися на очне навчання: у КМДА назвали умову

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 18:00
В закладинки
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Як виявилося, на сьогоднішній день на коронавірус хворіє безліч дітей
Незабаром школярі можуть повернутись за парти. Фото: колаж "Сьогодні"
Незабаром школярі можуть повернутись за парти. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві школярам продовжили дистанційне навчання ще на тиждень. Як заявили у КМДА, учні зможуть повернутися за парти лише після спаду захворюваності COVID-19 серед дітей.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Подробиці

Як розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський, рішення про запровадження дистанційного навчання у школах ухвалено комісією ТЕБ та НС. Воно базувалося на тих даних, які щодня отримували за захворюваністю учнів.

За його словами, цей показник був на рівні близько 100 захворювань на день.

Діти часто хворіють

Мондрієвський додав, що на відміну від попередніх хвиль діти стали більше хворіти у складній формі. На сьогоднішній день можна побачити, що добова захворюваність серед школярів знизилася, а це свідчить про те, що все було зроблено правильно.

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Коли учні повернуться за парти?

У КМДА найближчими днями спостерігатимуть за динамікою. Якщо статистика покращиться, то учні молодшої школи одразу повернуться за парти.

Яка ситуація у школах України під час карантину. Фото: колаж "Сьогодні"
Яка ситуація у школах України під час карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні

14 листопада в Україні підтвердили COVID-19 ще у 10 802 осіб. Серед них 764 дітей та 132 медпрацівники. Також за минулу добу госпіталізовано 2798 людина, померло 442 особи, одужало 11 219. За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіла 3 228 441 особа,
  • одужали 2 642 459 осіб,
  • летальних випадків – 77 147,
  • проведено ПЛР-тестування – 15246974.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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