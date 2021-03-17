У Києві знесли більше десяти МАФів: куди їх відправлять (фото)

На місці працювали сімнадцять машин спецтехніки

У Києві на Маяковського, 75/2 розпочався демонтаж понад десяти незаконно встановлених торгових об'єктів.

Реклама

Про це повідомляє КМДА.

На місці працювали сімнадцять машин спецтехніки.

"Ми продовжуємо звільняти Київ від нелегальних тимчасових споруд. Незважаючи на опір невідомих осіб, які намагаються заблокувати роботу фахівців та зіпсувати спецтехніку, демонтаж незаконних споруд на Маяковського триває. Відпрацьовуємо всю локацію", – зазначив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Реклама

Відзначимо, що всі демонтовані об'єкти перемістять на штрафмайданчик для тимчасового зберігання.

В тренді У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні

Нагадаємо, з початку березня з вулиць Києва демонтували майже 270 незаконних елементів благоустрою.

Реклама

Раніше ми писали, що в Києві на Виноградарі демонтують 60 незаконно встановлених МАФів.

А з 21 по 27 вересня в Києві знесли майже 100 незаконно встановлених МАФів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама