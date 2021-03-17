Русский
$ 27,65
32,96
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві знесли більше десяти МАФів: куди їх відправлять (фото)

17 березня, 14:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На місці працювали сімнадцять машин спецтехніки

У Києві на Маяковського, 75/2 розпочався демонтаж понад десяти незаконно встановлених торгових об'єктів.

Реклама

Про це повідомляє КМДА.

На місці працювали сімнадцять машин спецтехніки.

"Ми продовжуємо звільняти Київ від нелегальних тимчасових споруд. Незважаючи на опір невідомих осіб, які намагаються заблокувати роботу фахівців та зіпсувати спецтехніку, демонтаж незаконних споруд на Маяковського триває. Відпрацьовуємо всю локацію", – зазначив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

Реклама

Відзначимо, що всі демонтовані об'єкти перемістять на штрафмайданчик для тимчасового зберігання.

В тренді
У Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні

Нагадаємо, з початку березня з вулиць Києва демонтували майже 270 незаконних елементів благоустрою.

Реклама

Раніше ми писали, що в Києві на Виноградарі демонтують 60 незаконно встановлених МАФів.

А з 21 по 27 вересня в Києві знесли майже 100 незаконно встановлених МАФів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ КМДА знос Троєщина МАФи

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів Степанов
Яким областям загрожує жорсткий локдаун? Відповів СтепановУкраїна
Київ накрив березневий снігопад (фото)
Київ накрив березневий снігопад (фото)Інші новини
Турнікетні муки в метро Києва: чим незадоволені пасажири (фото, відео)
Турнікетні муки в метро Києва: чим незадоволені пасажири (фото, відео)Інші новини
У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)
У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)Інші новини
У Києві перенесли шкільні канікули: діти почнуть відпочивати раніше
У Києві перенесли шкільні канікули: діти почнуть відпочивати ранішеІнші новини
Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 900 нових випадків (карта)
Коронавірус в Києві: за добу виявили майже 900 нових випадків (карта)Інші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти