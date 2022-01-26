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У Києві знесли будівлю університету на Брюллова – репортаж (фото, відео)

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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26 січня, 12:45
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Аварійній будівлі понад 100 років, її вже зносять близько двох місяців

У Києві, на вулиці Брюллова зараз зносять один із корпусів і масово пиляють багаторічні дерева на території Держуніверситу інфраструктури та технологій. Кореспондент "Сьогодні" побував на місці демонтажу.

"Ми працюємо за заявкою навчального закладу. Вже близько двох місяців зносимо аварійну будівлю, якій більше 100 років. Вона була збудована чи то у 1907, чи то у 1917 році. Перекриття дерев'яні, вони прогнили. Було навіть таке, що одного разу всередині цієї будівлі робітники зробили нову стелю. Але прогнила стара балка і вона впала", – розповіли нам робітники.

На вулиці Брюллова зносять будівлю
На вулиці Брюллова зносять будівлю / Фото: Сьогодні

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За їхніми словами, на спил дерев також є документи.

"Були скарги від водіїв, що через обвалення страждали припарковані автомобілі", – сказали робітники.

На всі роботи є офіційний дозвіл
На всі роботи є офіційний дозвіл / Фото: Сьогодні

Проходячи повз руїни будівлі, ми помітили на другому поверсі цього корпусу зелену дошку в одній із тепер уже колишніх аудиторій. На ній свого часу викладачі писали завдання студентам. Тепер на ній видно напис величезними літерами: "ДОПОМОЖІТЬ!".

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На табличці написано "ДОПОМОЖІТЬ"
На табличці написано "ДОПОМОЖІТЬ" / Фото: Сьогодні

Як уточнили робітники, їм не відомо, що збудують на місці знесеної будівлі і чи висадять молоді дерева.

"Можливо, буде реконструкція", – кажуть вони.

Невідомо, що збудують на місці інституту
Невідомо, що збудують на місці інституту / Фото: Сьогодні

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Зазначимо, що локація ділянки – за 5 хвилин ходьби від центрального залізничного вокзалу.

Не виключено, що можливо реконструкція
Не виключено, що можливо реконструкція / Фото: Сьогодні

У Києві знесли гуртожиток, де мешкали люди

У Києві гуртожиток на Метрологічній повністю знесли. Робітники за допомогою спецтехніки демонтували двоповерхову будівлю протягом дня.

Територію, де знаходиться гуртожиток, обгородили парканом.

За словами місцевих жителів, мешканці зруйнованої будівлі наразі оббивають пороги кабінетів чиновників.

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