У Києві зносять Деміївський ринок: що буде замість нього

Департамент містобудування та архітектури КМДА видав усі необхідні документи для реконструкції нежитлових приміщень

Забудовником є компанія ТОВ "Манхеттен Інвест" / Фото: Колаж: Сьогодні

1 листопада закрили ринок "Деміївський". У Голосіївському районі столиці планують звести чергову висотку на місці торгового майданчика.

Про це повідомлялось у рішенні Окружного адміністративного суду Києва.

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Забудовник отримав від Департаменту містобудування та архітектури КМДА усі необхідні документи для проведення робіт. Забудова ринку передбачена на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га. На його місці хочуть звести 85-метрову будівлю.

Забудовник

Забудовником є компанія ТОВ "Манхеттен Інвест", якій Департамент містобудування та архітектури КМДА видав усі необхідні для реконструкції нежитлових приміщень документи (містобудівні умови та обмеження – ГУО).

Забудову ринку "Деміївський" заплановано на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, їх "Манхеттен Інвест" отримав в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.

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Пожежа на ринку

У 2016 році була пожежа на столичному ринку "Деміївський".

Горіли чотири павільйони з продуктами та побутовим приладдям. Вигоріло 300 квадратних метрів майдану.

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