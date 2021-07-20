Київ знову залило. Станцію метро "Позняки" рятують від потопу мішками з піском (відео)

У метрополітені розповіли, що мішки з піском є на всіх неглибоких станціях

Потоп у переході на Позняках / колаж "Сьогодні"

У Києві ввечері у вівторок знову почалася сильна злива, яка не припиняється вже кілька годин, і традиційно затопило кілька підземних переходів. На межі затоплення опинилася і столична станція метро "Позняки".

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

На відео видно, що в одному з переходів на Позняках утворилася справжня річка.

Співробітники підземки виставили уздовж проходу до станції з боку ТЦ "Піраміда" мішки з піском, щоб захистити її від підтоплення.

"У нас є стандартна процедура заходів безпеки для станцій метро, які знаходяться в потенційній зоні підтоплення, і де з різних причин збирається багато води. Є цілий перелік таких станцій, і оскільки за прогнозами синоптиків зливи можуть бути великими і затяжними, то станції забезпечені мішками з піском, щоб захистити їх від підтоплення. Ці мішки з піском там є завжди", – розповіла сайту "Сьогодні" заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

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У метрополітені зазначають, що мішки з піском є на всіх неглибоких станціях, таких як "Позняки" або "Осокорки".

"Мішки є на всіх станціях мілкого закладення, які розташовані в низинах і можуть постраждати від підтоплення", – додали у підземці.

Залишається сподіватися, що барикади з піску допоможуть, і метрополітен завтра працюватиме без перебоїв.

Нагадаємо, 19 липня у столиці після злив затопило станцію метро "Берестейська". У вестибюлі стояла вода – співробітники метрополітену намагалися її прибрати, а всіх пасажирів евакуювали. Також у той день затопило спуск в перехід до станції метро "Академмістечко".