У Києві знову буде потепління: коли чекати на "плюс"

Погода у Києві завтра, 20 січня, вдень буде сонячною та теплою, а ось увечері у місті варто очікувати хмари та мокрий сніг. Також синоптики попереджають водіїв та пішоходів про ожеледицю на дорогах. Максимум температура повітря завтра у місті підніметься до 2 градусів тепла.
Про це повідомляє gismeteo.
Вночі у місті стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів морозу. Вдень буде тепліше. Температура повітря прогріється до 2 градусів тепла. Також синоптики прогнозують південний вітер, а його пориви сягатимуть 10 м/с.
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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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