У Києві знову буде потепління: коли чекати на "плюс"

Увечері небо у столиці буде вкрите хмарами. Також у місті варто очікувати сніг

Синоптики попереджають пішоходів про ожеледицю/Колаж "Сьогодні"

Погода у Києві завтра, 20 січня, вдень буде сонячною та теплою, а ось увечері у місті варто очікувати хмари та мокрий сніг. Також синоптики попереджають водіїв та пішоходів про ожеледицю на дорогах. Максимум температура повітря завтра у місті підніметься до 2 градусів тепла.

Про це повідомляє gismeteo.

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Вночі у місті стовпчики термометрів опустяться до 2 градусів морозу. Вдень буде тепліше. Температура повітря прогріється до 2 градусів тепла. Також синоптики прогнозують південний вітер, а його пориви сягатимуть 10 м/с.

Погода у Києві на 20 січня. Скрін: gismeteo.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої або іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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