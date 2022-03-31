Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

У Києві знову почнуть продавати алкоголь – дата

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 березня, 10:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Продаж алкоголю можна буде проводити з 11:00 до 16:00 у магазинах та закладах
У столиці знову можна купити алкоголь
У столиці знову можна купити алкоголь / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 квітня буде скасовано заборону на продаж алкоголю у магазинах та установах сфери обслуговування.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Реклама

"Місто прийняло рішення, що з першого квітня у столиці буде скасовано заборону торгівлі алкогольними напоями. Продаж алкоголю можна буде здійснювати з 11:00 до 16:00 у магазинах та у закладах сфери обслуговування", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Чим замінити алкоголь, щоб розслабитись?

Алкоголь разом з ліками, алкогольна інтоксикація та отруєння неякісним спиртним – привід потрапити до лікарні, які зараз і так перевантажені. Навіть якщо у вас залишилися запаси алкоголю до введення в дію заборони його продажу, відмовтеся від вживання спиртного.

Замініть розпивання алкоголю медитацією, дихальними та антистрес-вправами або гарним і якісним сном (якщо не спите – зверніться до лікарів онлайн, вони підкажуть, які препарати можна використовувати). Це буде ефективніше і допоможе зберегти життя, якщо раптом станеться екстрена ситуація. Під час воєнних дій дуже важливо залишатися тверезим і здорово мислити – це може врятувати вам життя!

Реклама

Також важливо вміти заспокоювати одне одного, читайте: "Як заспокоїти іншу людину під час війни – 5 кроків допомоги", та надавати підтримку дітям, дізнайтесь "Як уберегти психологічне здоров'я дитини під час війни – 8 ефективних порад".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Десять років в'язниці для біженців: чи працюватиме законопроєкт про покарання для чоловіків, які потрапили за кордон після 24 лютого Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Окупанти перекривають дороги та відкривають стрілянину – як безпечно виїхати з Херсона Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Удари російських військ: у черзі за хлібом у Чернігові загинуло 13 людей Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3515

Євро (€)

32.59

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти