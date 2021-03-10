У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)

Силовики, які зараз виходять на пенсію отримують в три рази більше, ніж мітингувальники

У Києві 9 березня біля Офісу президента знову проходить протестний марш ветеранів-силовиків, які обурені низькими пенсіями.

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Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram.

Протестуючі вимагають якнайшвидшої зустрічі своєї робочої групи з Президентом України щодо вирішення проблеми.

Ветеран не влаштовує, що виходять зараз на пенсію співробітники органів отримують в два-три рази більше їх. А Пенсійний фонд не збирається збільшувати виплати тим, хто закінчив служити значно раніше.

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Нагадаємо, попередній раз ветерани виходили на мітинг в лютому, але бажаного не домоглися.

Раніше ми писали, що в Києві пройшов черговий протест на підтримку Стерненко.

Також, вчора активісти блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненко. Під судом пройшли зіткнення.

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Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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