У Києві знову вийшли на протест ветерани-силовики: вимоги (фото)

У Києві 9 березня біля Офісу президента знову проходить протестний марш ветеранів-силовиків, які обурені низькими пенсіями.
Про це повідомляє PavlovskyNews в Telegram.
Протестуючі вимагають якнайшвидшої зустрічі своєї робочої групи з Президентом України щодо вирішення проблеми.
Ветеран не влаштовує, що виходять зараз на пенсію співробітники органів отримують в два-три рази більше їх. А Пенсійний фонд не збирається збільшувати виплати тим, хто закінчив служити значно раніше.
Нагадаємо, попередній раз ветерани виходили на мітинг в лютому, але бажаного не домоглися.
Раніше ми писали, що в Києві пройшов черговий протест на підтримку Стерненко.
Також, вчора активісти блокували виїзд з Шевченківського суду Києва, щоб звідти не вивезли Андрія Антоненко. Під судом пройшли зіткнення.
Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа
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