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У Києві знову помітили голого чоловіка – вітав автомобілі (відео)

13 травня, 15:56

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Оголений чоловік не поспішаючи йшов по місту – лише геніталії прикрив долонями

У Солом'янському районі Києва помітили голого чоловіка, який ходив по вулицях столиці абсолютно голим.

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Про це повідомляє "Х**вий Київ".

Нудиста помітили в Кадетському Гаю. На відео видно, що чоловік, зовсім без одягу, спокійно йде по вулиці, його зовсім не бентежить оголений вигляд.

Крім того, пішохід навіть вітає водія однієї з припаркованих машин. А "для пристойності", чоловік прикрив геніталії долонями.

На даному етапі невідомо, що стало причиною такої поведінки.

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Відео 18+

Раніше ми повідомляли, що в столиці сьогодні вдень, 5 квітня, всіх шокував абсолютно голий чоловік, який розгулював в чому мати народила по Майдану Незалежності.

Нагадаємо, раніше на Голосіївському проспекті в Києві стався незвичайний випадок. Там неадекватний водій Volkswagen вибіг з автомобіля і напав на перехожого. Після цього роздягнувся догола і, лежачи на холодному асфальті, кричав: "Андрюха!".

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